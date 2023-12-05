08:13 (мск), источник: Известия

Еще не родившиеся дети погибших на СВО получат страховые выплаты

Правительство России одобрило законопроект, который распространяет выплаты по страховке в случае гибели участника специальной военной операции на еще не родившихся детей. Проект заключения кабмина есть в распоряжении «Известий». Такую информацию «Известиям» подтвердил и источник в аппарате правительства.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Сейчас в случае гибели участника спецоперации страховые выплаты в равных долях могут получить супруги, родители, усыновители, дедушки и бабушки (если воспитывали погибшего без родителей не менее трех лет), отчим или мачеха (в случае содержания не менее пяти лет), несовершеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие в детстве инвалидами, а также дети до 23 лет, обучающиеся очно в вузе или колледже.

Если законопроект будет принят, вдова погибшего сможет получить страховую выплату сначала на себя, а потом на ребенка через несколько дней после его рождения.

Документ разработан в целях восстановления справедливости в отношении всех детей погибших, в том числе тех, кто еще не родился на момент гибели, рассказал «Известиям» первый замруководителя думской фракции единороссов Дмитрий Вяткин, который выступил одним из авторов законопроекта.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Жилой фон: первоначальный взнос по ипотеке могут поднять до 30%
Триалоговое окно: в РФ допускают переговоры с Киевом в западной стране
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта