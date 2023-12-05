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Главные новости 5 декабря
10:17 (мск), источник: Известия

Около 40% релокантов решили вернуться в Россию

Порядка 40% релокантов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию. Об этом «Известиям» сообщили в компании «Финион» (специализируется на помощи в оформлении видов на жительства). Такие данные были получены в результате опроса 2700 действующих и потенциальных клиентов компании.

Источник: Reuters

В июне президент России Владимир Путин говорил, что, по «скромным подсчетам», в РФ решили обратно приехать 50% уехавших.

Одна из основных причин возвращения сограждан — ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других стран.

Например, условия для оформления вида на жительство в Венгрии хотят изменить после февраля 2024 года, на Кипре идет корректировка ставки НДС, а в Греции — рост минимальной стоимости инвестиций для получения ВНЖ, заявила директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

«Если есть сложности с работой, то вид на жительство, скорее всего, не продлят. Есть ряд государств, где это маловероятно — в первую очередь, Прибалтика, Польша, Чехия, Словакия. То есть они перестают продлевать ВНЖ россиянам, даже при соблюдении всех требований местного законодательства. Либо требуют выполнения новых, политически ангажированных условий», — отметил директор «Финион» Вячеслав Картамышев.

На фоне низкой безработицы и нехватки кадров возвращение граждан — хороший знак для экономики РФ, уверена руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.

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