Около 40% релокантов решили вернуться в Россию

В июне президент России Владимир Путин говорил, что, по «скромным подсчетам», в РФ решили обратно приехать 50% уехавших.
Одна из основных причин возвращения сограждан — ужесточение правил получения ВНЖ и сроков пребывания на территории других стран.
Например, условия для оформления вида на жительство в Венгрии хотят изменить после февраля 2024 года, на Кипре идет корректировка ставки НДС, а в Греции — рост минимальной стоимости инвестиций для получения ВНЖ, заявила директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.
«Если есть сложности с работой, то вид на жительство, скорее всего, не продлят. Есть ряд государств, где это маловероятно — в первую очередь, Прибалтика, Польша, Чехия, Словакия. То есть они перестают продлевать ВНЖ россиянам, даже при соблюдении всех требований местного законодательства. Либо требуют выполнения новых, политически ангажированных условий», — отметил директор «Финион» Вячеслав Картамышев.
На фоне низкой безработицы и нехватки кадров возвращение граждан — хороший знак для экономики РФ, уверена руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.