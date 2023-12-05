5 декабря, источник: BFM.RU- Новосибирск
В Новосибирской области прогнозируют похолодание до −35 градусов мороза
Синоптики обещают мороз до −35 градусов в Новосибирской области. Об этом сообщает Западно-Сибирский УГМС.
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Декабрьские температуры, по данным синоптиков, будут ниже среднего уровня на один градус. В период с 5 по 15 декабря прогнозируется ночная температура до −25,-30 градусов, в отдельных местах даже до −35 градусов, а дневная −20,-25 градусов, в некоторых местах — до −30 градусов.
Во второй половине месяца температура воздуха увеличится до −12,-17 градусов ночью и до −4,-9 градусов днем. Осадки в пределах нормы, хотя в первой и третьей декаде, а также в большинстве дней второй декады ожидается снег.