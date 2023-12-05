5 декабря, источник: ЕАН
Умер легендарный разведчик с Урала Юрий Старов
В Москве на 84-м году жизни скончался полковник ГРУ в отставке Юрий Старов. Как пишет «Комсомольская правда», причиной смерти стала сердечная недостаточность.
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Тело Юрия Тимофеевича обнаружили накануне в его квартире на улице Твардовского в столичном районе Строгино. Следов насильственной смерти не обнаружено.
Легендарный офицер является потомственным военным. Родом он из Магнитогорска, а свою карьеру начал с 13 лет, поступив в Свердловское суворовское училище. Из его биографии известно, что будучи суворовцев, он делал доклад самому маршалу Георгию Жукову, который на тот момент командовал Уральским военным округом.
Уже в 23 года Юрий Старов окончил закончил Московское высшее военное общевойсковое командное училище и посвятил себя службе в спецназе ГРУ. Офицер проявил себя во время конфликта в Афганистане. Здесь в 1986—1988 годах Старов командовал 15-й отдельной бригадой специального назначения. Под его руководством подразделение участвовало во многих ключевых операциях. На их счету 332 уничтоженных каравана противника с оружием, а также трофеи, включая 290 единиц тяжелого оружия и 80 переносных зенитно-ракетных комплексов. Старов участвовал также и в операции по выводу советской армии их Афганистана. Имеет многочисленные награды, включая два ордена Красного Знамени и орден Красной Звезды.