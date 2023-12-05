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5 декабря, новости Узбекистана, источник: Podrobno.uz

Синоптики уточнили прогноз на эту неделю. Пока тепло, к концу недели похолодает, но без сильных морозов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Узгидромет скорректировал прогноз на эту неделю. В первой половине будет тепло, в ночь на пятницу с четверга погода начнет портиться, но основное похолодание ждет узбекистанцев на следующей неделе, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Podrobno.uz

«Сухая и очень теплая погода с преобладающей дневной температурой 15−20 градусов сохранится по всей территории Узбекистана и в первую половину этой недели», — отметили в Узгидромете.

Однако во второй половине недели погода начнет меняться. К пятнице 8 декабря температура воздуха понизится ночью до 0−5 градусов тепла, днем до 7−12 градусов тепла. По северу республики ночью температура составит от 2 до 7 градусов мороза, днем — от 0 до 5 градусов тепла.

Основное похолодание ожидает жителей Узбекистана в начале следующей недели, поправились синоптики.

Напомним, накануне Узгидромет предупредил о возможном похолодании, которое прогнозировалось в конце недели: от 5 до 17 градусов мороза ночью в зависимости от региона страны. При этом синоптики отметили, что этот прогноз предварительный и может измениться.

Ташкент.

До 8 декабря в столице переменная облачность, преобладание погоды без осадков. 5—6 декабря температура ночью составит 3−8 градусов тепла, днем повысится до 15−20 градусов тепла.

Ночью 7—8 декабря ожидается понижение до 0−5 градусов тепла, днем температура поднимется до 7−12 градусов тепла.

В субботу и воскресенье температура воздуха понизится еще на 2−3 градуса.

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