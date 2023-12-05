5 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Купить и продать автомобиль хабаровчане теперь могут через Госуслуги
Сервис обновился и теперь предоставляет возможность получить аккредитив.
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Сервис по продаже и покупке автомобиля через Госуслуги обновился. Теперь с его помощью не только заключить электронный договор, но и совершить платёж через аккредитив. То есть средства, внесенные покупателем за машину, будут на время заморожены, а продавец получит их только после того, как автомобиль получит подтверждение регистрации в ГИБДД, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— У обновления есть ряд преимуществ. В частности — безопасность сделки. Покупатель гарантированно получит автомобиль, а продавец — деньги за него Кроме того, аккредитив предоставляется бесплатно и в формате онлайн. Заключить договор, оплатить покупку и записаться в ГИБДД можно дистанционно, — отметили в Минцифры России.
Оформить подобную сделку можно при соблюдении некоторых условий. Так, у продавца и покупателя в Госуслугах должны быть подтвержденные профили. Кроме того, возраст обоих участников процесса — старше 18 лет. Также уточняется, что владелец машины обязательно зарегистрировать ее в ГИБДД на свое имя. Если в регистрации автомобиля откажут, банк предложит покупателю либо продлить действие аккредитива, либо отозвать сделку.