5 декабря, источник: Комсомольская правда
Зеленый дракон, иллюминации, фуд-деревня: что появится в новогоднем городке во Владивостоке в 2023 году
Дракона, каток и горку установят на главной площади Владивостока к Новому году.
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Все города России активно готовятся к Новому году и, конечно же, Владивосток не исключение. В мэрии уже утвердили концепцию праздничного городка, а центральная площадь краевой столицы по традиции станет главным сосредоточением волшебного настроения. Что известно о новогоднем городке зимы 2023−2024 во Владивостоке — в материале «КП».
Что будет в новогоднем городке во Владивостоке в 2023 году
Как и в прошлые года, на главной площади Владивостока расположится каток и горка. Также здесь установят яркие фотозоны для праздничных памятных фотографий, сцена в виде башни, световые фигуры. А чтобы жители и гости приморской столицы смогли перекусить и согреться, в центре откроют фуд-деревню и специальную теплую зону.
Согласно концепту, который представила администрация, преобладающим элементом станет зеленый деревянный дракон — главный символ предстоящего 2024 года.
Откроется новогодний городок к концу декабря 2023 года.
Программа празднования Нового года 31 декабря во Владивостоке
Для жителей и гостей, которые планируют встретить 2024 год не дома, а на главной площади готовят праздничную программу. По словам начальника управления культуры администрации Владивостока Светланы Шупиро, ожидается концерт и дискотека, на каждое из этих мероприятий выделят по часу. Ближе к 22:00 прозвучат поздравления от первых лиц города и края, а ровно в 22:00 часа будет запущен салют, причем не только в центре, но и на островах Русский и Попова, а также в Береговом и Трудовом.
Глава Владивостока Константин Шестаков отметил, что праздник должен пройти с комфортом, поэтому важно учесть все детали:
«В преддверии Нового года и на предстоящих каникулах мы планируем организовать праздничные мероприятия не только в центре города, но и в каждом районе Владивостока. Также будет создана атмосфера праздника в общественных пространствах города».
Отметим, что ориентировочно после 10 декабря во Владивостоке начнут заливать катки и хоккейные коробки.