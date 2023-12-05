5 декабря, источник: АиФ Владивосток
Золото опального приморского депутата выставили на продажу
Планируется провести торги 29 декабря.
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Государственная корпорация «Росимущество» объявила о намерении продать 100% капитала золотодобывающей компании «Терней Золото», которая ранее принадлежала бизнесмену и политику Сергею Сопчуку. Начальная стоимость данного актива оценивается в 1,2 миллиарда рублей, однако участники рынка считают эту цену завышенной, учитывая то, что предприятие еще не начало свою работу. Планируется провести торги 29 декабря 2023 года.
Следует отметить, что компания «Терней Золото» никогда не была прибыльным активом. За последние пять лет она работала с убытками, включая убыток в размере 113,7 миллионов рублей в 2021 году и 10,5 миллионов рублей в 2022 году. Несмотря на это, «Терней Золото» обладает лицензиями на месторождения Салют и Приморское в Тернейском районе Приморья. Ранее планировалось создание горно-обогатительного комбината для разработки этих месторождений, а стоимость инвестиций оценивалась в 3,5 миллиарда рублей.