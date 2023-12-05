5 декабря, источник: Хабаровский край сегодня
Правительство России отметило Хабаровский край за «мусорную реформу»
Профильный зампред Виктория Абрамченко подвела итоги «Зелёной премии».
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Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко отметила успехи Хабаровского края в проведении «мусорной реформы». Об этом она заявила в режиме «онлайн» на церемонии подведения итогов «Зелёной премии», которую накануне провёл «Российский экологический оператор». Эта структура составляет рейтинги регионов по эффективности организации работы с твёрдыми коммунальными отходами.
Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в ТОП-20 пока не вошёл ни один из регионов ДФО. Однако наша территория стала единственной на Дальнем Востоке, получившей хорошую оценку профильного зампреда Виктории Абрамченко.
— «Зелёный рейтинг» — не просто признание за вклад, а эффективный инструмент оценки реальных действий субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО. Благодарю все регионы за проделанную работу, — приводит слова Виктории Абрамченко пресс-служба правительства России. — В 2023 году российские города выросли в части обработки отходов и превысили показатели 2022 года. Сегодня Россия обрабатывает 52,5% от общего объёма образуемых в стране ТКО, при этом 12% — уже утилизируются с применением самых современных технологий.
В нашем регионе первыми с единым регоператором определились год назад в Хабаровске и районе им. Лазо. Там работает компания «Хабавтотранс ДВ». С июля этого года регоператор по обращению с ТКО приступил к работе в поселениях Хабаровского района. Им стала компания «Зенит-ДВ».
При этом, в Хабаровском крае существуют объективные сложности при проведении «мусорной реформы». Это и нехватка оборудованных полигонов для захоронения ТБО, и очень большие расстояния, особенно в малонаселённых северных районах.