5 декабря, источник: AmurMedia.ru
Единое пособие будут назначать по-новому
Помощь от государства смогут получить больше семей с детьми и беременных женщин.
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Доходы несовершеннолетних от подработки, проценты по счетам опекаемого ребенка, а также выплаты за звание «Мать-героиня» и при вручении ордена и медали «Родительская слава» не будут учитываться для оценки доходов семьи при назначении единого пособия. Это следует из постановления Правительства от 28 ноября 2023 года, которое опубликовано на сайте правовой информации 2 декабря, со ссылкой на «Парламентскую газету» (18+) сообщает ИА AmurMedia.
Более 10 миллионов новых пособий
Напомним, единое пособие в России ввели чуть менее года назад — с 1 января 2023-го. Оно заменило целый пакет выплат, которые действовали в стране до этого, например пособие на детей до 1,5 года для неработающих женщин, на первого ребенка до 3 лет, на детей от 3 до 8 лет и от 8 до 17 лет.
Несмотря на то, что у россиян пока есть право выбора — получать выплаты по старым или по новым правилам, — большинство льготников уже оценили удобство новой единой формы соцподдержки. За 11 месяцев пособие оформили родители 10,3 миллиона детей и более 360 тысяч беременных женщин — подавляющее большинство тех, кто имеет на это право.
Претендовать на помощь от государства, так же как и раньше, могут семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, если их доход ниже прожиточного минимума. При этом сам доход рассчитывается с применением так называемой комплексной оценки нуждаемости. Это понятие ввели в законодательство также с этого года.
Для работающих подростков и матерей-героинь
При комплексной оценке учитывается имущество, которым владеет семья: квартиры, дома, земельные участки, автомобили и так далее, а также денежные доходы, в том числе пенсии, стипендии, алименты, проценты по вкладам и прочее. При этом некоторые доходы при расчете нуждаемости не учитываются. Это, например, материнский капитал или выплаты в связи с гибелью военнослужащих.
Постановление кабмина расширяет список доходов семьи, которые не будут учитываться при назначении единого пособия. Теперь из этого перечня исключат также подработку несовершеннолетних, проценты по счетам опекаемого ребенка, выплаты за звание «Мать-героиня» и при вручении ордена и медали ордена «Родительская слава».
«Изменения правил вызваны объективной необходимостью из учета реального состояния доходов российских семей с детьми», — прокомментировала «Парламентской газете» нововведение член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. При этом, по ее словам, исключение из этого списка заработка несовершеннолетних, а также наградных выплат многодетным матерям — это еще и вопросы социальной справедливости.
По правилу нулевого дохода для самозанятых
Согласно постановлению кабмина, изменятся и правила назначения пособия самозанятым. Его будут назначать только в том случае, если годовой доход от такой деятельности превышает два минимальных размера оплаты труда при регулярном заработке.
Это правило не коснется тех, кто уже имеет постоянную работу и использует самозанятость как дополнительный источник дохода, отмечается на сайте Минтруда, где и подготовили документ. «Также минимальные требования к размеру годового дохода от самозанятости не касаются граждан, у которых есть объективные причины для отсутствия трудового дохода по действующему “правилу нулевого дохода”, — говорится в пояснении.
Напомним, по «правилу нулевого дохода» пособие назначается, если у взрослых членов семьи в расчетном периоде был заработок или если в течение 10 месяцев из расчетного периода для отсутствия заработка были объективные причины. Как пояснила Светлана Бессараб, эти меры «помогут уточнить отдельные положения критериев адресности и нуждаемости, направить средства именно тем семьям, которые нуждаются в поддержке государства».
Для родителей в разводе
По-новому в доходах будут учитывать и сумму алиментов. «Если при разводе алименты установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств», — говорится в разъяснении Минтруда. «Такие данные заявитель может указать самостоятельно, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено. Если же решение суда было передано в службу судебных приставов, то Социальный фонд получит эти данные там», — рассказали в ведомстве.
Если же родители договорились об алиментах устно или в соглашении, то при расчете будет учитываться сумма, указанная в заявлении, но не меньше минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом. Напомним, это четверть МРОТ на одного ребенка, треть — на двоих и половина — на трех и более детей.
По словам Светланы Бессараб, пока сложно оценить, какого именно количества россиян коснутся нововведения, но «с учетом отсутствия запроса об изменении параметров так называемого детского бюджета со стороны Правительства это будет в пределах установленных значений».