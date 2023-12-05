Какие сладости помогут похудеть, рассказала алматинский врач

«Если вы хотите уменьшить потребление сахара, есть несколько альтернативных вариантов, которые могут быть более полезными для тех, кто следит за своим весом. К примеру, можно заменить конфеты и кондитерские изделия на фрукты или сухофрукты, которые содержат витамины, минералы, антиоксиданты и другие полезные компоненты», — пояснила врач.
Она рекомендует заменить молочный шоколад на шоколад с высоким содержанием какао, так как он содержит антиоксиданты и может удовлетворить желание съесть сладкое с меньшим содержанием сахара.
«Вместо обычного сахара можно использовать мед. Запеченные яблоки или груши с корицей могут быть вкусной и полезной альтернативой сладким завтракам», — отметила Улбосын Амиркенова.
Специалист напомнила, что умеренность — ключевой фактор в похудении. Даже если человек выбирает более полезные сладости, важно следить за общим потреблением калорий и поддерживать активный образ жизни для достижения и поддержания здорового веса.