Подготовиться к собеседованию и монетизировать хобби: что предложит москвичам служба занятости в декабре

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«К концу года многие компании стараются закрыть имеющиеся вакансии. Это отличное время для соискателей подтянуть гибкие навыки, пройти тренировочное собеседование с нашими специалистами и трудоустроиться еще в этом году при поддержке службы занятости. В декабре мы проведем серию открытых отборов, тренингов и вебинаров по эффективному поиску работы на площадках флагманских центров “Моя работа” и специализированного центра “Моя карьера”. Участники мероприятий получат знания и навыки, которые помогут им успешно пройти все этапы на пути к работе мечты. Также в декабре откроется запись на новую программу для начинающих предпринимателей, которая позволит горожанам иначе взглянуть на процесс создания собственного бизнеса», — рассказал первый заместитель директора службы занятости населения города Москвы Роман Никитин.
Встречи во флагманских центрах «Моя работа»
8 декабря в центре «Моя работа» пройдут открытые отборы в крупную энергетическую компанию. Соискателям предложат вакансии наладчика контрольно-измерительных приборов, слесаря по обслуживанию тепловых сетей, специалиста по ремонту и обслуживанию электрооборудования, водителя грузовых автомобилей и другие. Рекрутеры рассмотрят кандидатов без опыта, выпускников колледжей и вузов.
13 декабря кандидаты смогут узнать об условиях работы и пройти первый этап собеседования в крупнейший банк. В компанию приглашают специалистов по доставке финансовых продуктов, менеджеров по работе с ключевыми клиентами малого бизнеса, менеджеров выездного сервиса. Бонусы для сотрудников компании — расширенный пакет ДМС, ежемесячные и годовые премии и ежегодный пересмотр зарплаты.
Собеседования пройдут во флагманском центре «Моя работа» по адресу: улица Куусинена, дом 2, корпус 1. Для участия требуется предварительная регистрация.
18 декабря на тренинге «Бизнес-план за 1 день» эксперты расскажут, как комплексно выстроить индивидуальный бизнес-сценарий, обозначить уникальное торговое предложение и составить финансовый прогноз. Встреча пройдет во флагманском центре «Моя работа» по адресу: улица Шаболовка, дом 48.
21 декабря для всех желающих состоится вебинар «Навигатор трудоустройства». Участники проведут глубокую диагностику своих профессиональных предпочтений и разработают стратегию достижения карьерных целей.
Лекции и тренинги в центре «Моя карьера»
8 декабря москвичей приглашают на лекцию «Быстрая подготовка к выступлению». Слушатели узнают, с чего начать подготовку к собеседованию, как правильно структурировать информацию, уверенно выступить перед работодателем и аудиторией. Также будут рассмотрены методики преодоления страха и волнения на сцене.
14 декабря состоится тренинг «Поиск внутренней подзарядки для реализации задуманного в 2024 году». Слушателям расскажут, как определить свой уровень ресурсного состояния и повысить его.
Тех, кто хочет стать лучшим кандидатом на вакансию в глазах рекрутера и правильно подготовиться к его вопросам, центр приглашает посетить лекцию «Вопросы на собеседовании, подготовка и ответы». Встреча состоится 15 декабря.
Новинка этого года — трехмодульная программа «Прибыльное планирование: от желаемого к достижимому». Занятия будут полезны участникам, которые ушли из найма, открыли свое дело или начали монетизировать хобби. Слушатели смогут получить новые знания о планировании и научиться эффективно распределять ресурсы, управлять рабочим временем для достижения своих финансовых целей. В программу входят три модуля, зарегистрироаться можно на все сразу. Занятия состоятся 18, 20 и 22 декабря.
22 декабря горожан приглашают посетить тренинг «Итоги года: что возьму в следующий год». Занятие будет полезно тем, кто хочет провести анализ своего профессионального опыта, найти дополнительные ресурсы и удачные решения для достижения новой поставленной цели.
25 декабря состоится онлайн-занятие «Как составить продающее резюме». Специалисты расскажут, как выделить свое резюме среди других кандидатов: правильно описать опыт работы, достижения и увлечения.
Найти работу жителям столицы помогает крупнейший государственный кадровый оператор — служба занятости населения города Москвы. В ее структуру входят офисы трудоустройства, большинство из которых расположено в центрах госуслуг «Мои документы». Флагманские центры с расширенным набором услуг открыты по адресам: улица Куусинена, дом 2, корпус 1, и улица Шаболовка, дом 48. Специализированный центр занятости «Моя карьера» находится на улице Сергия Радонежского (дом 1, строение 1).