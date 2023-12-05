Бережем личные данные: что делать, если потеряли карту москвича или нашли чужую

Карта москвича предоставляет своим владельцам доступ ко множеству полезных услуг и сервисов. Оформить ее можно быстро, а пользоваться легко и удобно. Сегодня она есть почти у пяти миллионов человек. Однако важно помнить, что следует предпринять, если вы потеряли свою карту москвича или нашли чужую.
Если найдена чужая карта москвича
Если вы нашли чужую карту москвича, обратитесь в любой центр госуслуг «Мои документы» и передайте ее сотрудникам на ресепшене. Это самый верный и безопасный способ помочь владельцу.
«В социальных сетях периодически появляются публикации о поиске владельца карты москвича. Часто они сопровождаются подробными фотографиями находки. Однако важно помнить, что на карте содержатся персональные данные владельца. Поэтому передавать ее третьим лицам или размещать объявление о поиске ее владельца не стоит. Указанными сведениями могут воспользоваться мошенники», — рассказали в Департаменте информационных технологий города Москвы.
В ведомстве также напомнили, что нельзя использовать чужую карту — за это предусмотрен штраф.
Если утеряна карта москвича
Горожане используют два вида карты москвича — с банковским приложением и без него. Первый вариант выдавался до 1 апреля 2022 года. Карты, которые горожане получали после этой даты, выходили уже без банковского приложения.
Если карта москвича с банковским приложением, то, чтобы обезопасить денежные средства и заблокировать ее, надо срочно позвонить в банк. И лишь затем подавать заявление о выпуске новой.
Владельцам карт москвича, полученных после 1 апреля 2022 года, можно заявлять о необходимости выпуска новой карты сразу.
Подать заявление на выпуск карты можно на портале mos.ru. У пользователя должна быть стандартная или полная учетная запись. В заявлении нужно указать причину замены — «Утеря карты». Сразу после регистрации обращения прежняя карта заблокируется. Если человек затем найдет свою старую карту, то пользоваться ею будет уже невозможно. Ее можно отнести в офис «Мои документы», например, придя туда для получения новой.
О том, как зарегистрироваться на портале mos.ru и повысить статус своей учетной записи, можно прочитать в инструкции.
В случае необходимости заполнить и подать онлайн-заявление на блокировку старой карты москвича и выпуск новой можно в офисах «Мои документы» в зоне электронных услуг.
Как быстро изготовят новую карту москвича
Карта москвича будет готова в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления. Пользователю придет уведомление в личный кабинет на портале mos.ru, и он сможет получить ее в выбранном центре госуслуг «Мои документы». Дети старше семи лет, обучающиеся в дошкольных образовательных учреждениях, а также учащиеся столичных школ и колледжей чаще всего могут забрать карту москвича в учебном заведении.
Проверить статус изготовления карты москвича можно онлайн — в личном кабинете на портале mos.ru в разделе «Заявки и уведомления» или с помощью сервиса «Проверка статуса изготовления карты москвича», а также по телефону горячей линии: +7 495 539−55−55.
Как получить временный единый социальный билет
Держатели карт москвича с бесплатным проездом на время перевыпуска могут получить временный единый социальный билет. Информация об условиях его получения поступит в личный кабинет на портале mos.ru.
Учащиеся школ и колледжей, студенты, аспиранты и ординаторы, на карты которых были записаны льготные билеты, могут обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 495 539−54−54 или по короткому номеру 3210 (с мобильного). Операторы объяснят им, как получить компенсацию за оплаченный период.
Карта москвича — один из ключевых социальных проектов столицы. Это именная пластиковая карта, которая выдается жителям и обеспечивает персональный доступ к городской инфраструктуре. Она позволяет оплачивать поездки в городском транспорте, с ее помощью можно записаться к врачу, а также использовать в качестве читательского билета. Юным жителям карта дает возможность бесплатно посещать площадки проекта «Музеи — детям», а горожанам серебряного возраста — занятия проекта «Московское долголетие».
Подробнее о том, как оформить и использовать карту москвича, можно узнать из подборки инструкций.