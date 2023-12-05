Новые рейсы и остановки появятся у электричек в Приморье

Как сообщает пресс-служба краевого минтранса, с 10 декабря планируется ввести новые рейсы на популярных направлениях.
Электрички по маршруту «Владивосток — аэропорт Кневичи — Владивосток» будут курсировать ежедневно по следующему расписанию: от станции «Владивосток» экспресс будет отправляться в 10.25, а прибывать в аэропорт в 11.20. В обратную сторону электропоезд будет уходить в 13.00, прибывать на станцию «Владивосток» — в 13.55.
С 10 декабря скорым поездам № 7201/7202 «Аэропорт Кневичи — Владивосток», № 7111/7112 «Владивосток — Аэропорт Кневичи» будут назначены дополнительные остановки на Седанке, Океанской и Садгороде. Этим поездам увеличат составность до шести вагонов.
Также с 11 декабря приморцы смогут без пробок добираться от станции «Владивосток» до мыса Чуркин. Отправление от станции «Владивосток» — в 9.35, прибытие на станцию «Мыс Чуркин» — в 10.06. В обратном направлении электропоезд будет отправляться в 10.39, а прибывать в 11.07.
Кроме этого, по многочисленным просьбам пассажиров и с учетом мониторинга транспортной доступности, с 10 декабря пригородным поездам № 6007 «Владивосток — Ружино», № 6008 «Ружино — Владивосток», № 6365 «Владивосток — Спасск-Дальний», № 6366 «Спасск-Дальний — Владивосток» будет назначена остановка на станции Дубининский.
Отметим, с 10 декабря 2023 года электропоезд № 6008 «Ружино — Владивосток» перестанет останавливаться на станции «Сахзавод».