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5 декабря, источник: Прецедент

Гидрометцентр предупредил жителей Новосибирской области о надвигающейся погодной аномалии

Мощная погодная аномалия прогнозируется в Новосибирской области: на этой неделе регион засыплет снегом. Информация об этом появилась на сайте Гидрометцентра России.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 2 м/с 60% 765 мм рт. ст. +6°
Источник: РИА "Новости"

Уже в среду, 6 декабря, в сибирском регионе должна начаться метель, следом придут морозы. Осадки в виде снега и резкое похолодание ожидаются по всей Сибири. 7 декабря днём может похолодать до −23 градусов, а 8 декабря — до −32 градусов по Цельсию.

Синоптики допускают, что ночные температуры воздуха ближе к выходным опустятся местами до −36 градусов по Цельсию. Погода изменится из-за циклона, переместившегося с западной части страны и с севера.

В гидрометцентре пояснили, что в тыловой части на юг Сибири намечается распространение воздуха из Арктики. Пока циклон будет проходить по югу Сибири, ожидаются неблагоприятные явления.

Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирск на этой неделе придут морозы до −38 градусов.

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