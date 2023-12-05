Гидрометцентр предупредил жителей Новосибирской области о надвигающейся погодной аномалии

Уже в среду, 6 декабря, в сибирском регионе должна начаться метель, следом придут морозы. Осадки в виде снега и резкое похолодание ожидаются по всей Сибири. 7 декабря днём может похолодать до −23 градусов, а 8 декабря — до −32 градусов по Цельсию.
Синоптики допускают, что ночные температуры воздуха ближе к выходным опустятся местами до −36 градусов по Цельсию. Погода изменится из-за циклона, переместившегося с западной части страны и с севера.
В гидрометцентре пояснили, что в тыловой части на юг Сибири намечается распространение воздуха из Арктики. Пока циклон будет проходить по югу Сибири, ожидаются неблагоприятные явления.
Ранее «Прецедент» сообщал, что в Новосибирск на этой неделе придут морозы до −38 градусов.