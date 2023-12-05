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5 декабря, источник: МК.RU Хабаровск

Как украшают улицы Хабаровска перед Новым 2024 годом: фото

До Нового 2024 года всего немного дней, и пролетят они довольно быстро.

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фотографий
45
фотографий
45
фотографий

И как считается — захватывает не сам праздник, а подготовка к нему. Например, украшенные витрины, ели и фасады торговых центров и кафе можно встретить на улицах города уже сегодня. Каждый хочется выделиться и включает всю свою фантазию — у одних елка вверх ногами, у других — лесная красавица служит навесом перед входом. Третьи — просто поставили ель и украсили большими шарами.

Как украшают Хабаровск к Новому 2024 году в нашем фоторепортаже.

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