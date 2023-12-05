5 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"
Дождь и снег обрушатся на Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря, ФедералПресс. Погода в Приморье в ближайшие сутки кардинально изменится. Регион окажется во власти осадков, начнется похолодание.
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Как передает «Примпогода», ближайшей ночью ожидается облачность, местами туман, без существенных осадков. Температура воздуха — в пределах −10…-1 градуса, на юго-западном побережье до +3 градусов. Холоднее всего будет на востоке, здесь температура воздуха составит до −20 градусов.
Днем местами в Приморье пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, местами со снегом, на севере вероятен снег. В отдельных районах возможен голодед. Температура воздуха — в пределах −2…+5 градусов.
Во Владивостоке ближайшей ночью будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха в пределах 0…+3 градусов, возможен туман. Днем облачно, ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +6 градусов.
Ранее «ФедералПресс» писал, что в середине декабря Приморье может оказаться во власти мощного снежного циклона.