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5 декабря, источник: РИА "ФедералПресс"

Дождь и снег обрушатся на Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря, ФедералПресс. Погода в Приморье в ближайшие сутки кардинально изменится. Регион окажется во власти осадков, начнется похолодание.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

Как передает «Примпогода», ближайшей ночью ожидается облачность, местами туман, без существенных осадков. Температура воздуха — в пределах −10…-1 градуса, на юго-западном побережье до +3 градусов. Холоднее всего будет на востоке, здесь температура воздуха составит до −20 градусов.

Днем местами в Приморье пройдут небольшие и умеренные осадки в виде дождя, местами со снегом, на севере вероятен снег. В отдельных районах возможен голодед. Температура воздуха — в пределах −2…+5 градусов.

Во Владивостоке ближайшей ночью будет облачно, без существенных осадков. Температура воздуха в пределах 0…+3 градусов, возможен туман. Днем облачно, ближе к вечеру возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +6 градусов.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в середине декабря Приморье может оказаться во власти мощного снежного циклона.

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