В Казани откроют еще три муниципальные парковки на 85 мест

Новые парковки планируют открыть на следующих участках улиц:
— проспект Победы, местный проезд от пересечения с ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Академика Глушко — 58 машино-мест;
— Академика Глушко, обе стороны улицы от пересечения с пр. Победы до пересечения с ул. Бигичева — 24 места;
— ул. Суконная, четная сторона улицы, от пересечения с ул. Спартаковской, напротив зданий № 14 — три места.
На первых двух парковках стоимость стоянки авто составит 30 рублей в час, на третьей — 50 рублей в час.
Кроме того, расширится действующая парковка на улице Суконной — вместо 30 мест она будет включать 60. Таким образом, общее количество парковочных мест на муниципальных парковках Казани увеличится до 9380.