Главное
Спецоперация на Украине
5 декабря, источник: ИА Татар-информ

В Казани откроют еще три муниципальные парковки на 85 мест

В Казани появятся три новые платные муниципальные парковки. Кроме того, власти планируют расширить число мест на одной из действующих стоянок транспорта, следует из проекта постановления исполкома города.

Источник: ИА Татар-информ

Новые парковки планируют открыть на следующих участках улиц:

— проспект Победы, местный проезд от пересечения с ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Академика Глушко — 58 машино-мест;

— Академика Глушко, обе стороны улицы от пересечения с пр. Победы до пересечения с ул. Бигичева — 24 места;

— ул. Суконная, четная сторона улицы, от пересечения с ул. Спартаковской, напротив зданий № 14 — три места.

На первых двух парковках стоимость стоянки авто составит 30 рублей в час, на третьей — 50 рублей в час.

Кроме того, расширится действующая парковка на улице Суконной — вместо 30 мест она будет включать 60. Таким образом, общее количество парковочных мест на муниципальных парковках Казани увеличится до 9380.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Автогонщик Владимир Чагин поздравил Путина троекратным «Алга!» — видео
Баксиков о Путине: «Все мы, стоящие на защите Родины, считаем Вас нашей опорой»
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта