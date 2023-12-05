5 декабря, источник: АиФ Кузбасc
С начала года в Кузбассе попал под поезд 31 человек
19 из пострадавших скончались.
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Как сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги, с начала года в Кемеровской области на железнодорожной инфраструктуре травмированы 31 человек. Из них 19 погибло.
В ноябре сотрудники региональной транспортной полиции выявили 111 нарушителей на путях. Железнодорожники постоянно проводят профилактические мероприятия и организуют уроки безопасности в школах Кузбасса.
Западно-Сибирская железная дорога напоминает, что пересекать пути нужно по специально оборудованному переходу. Перед этим нужно обязательно снимать наушники и капюшон, поскольку часто люди просто не слышат приближающийся поезд.
Однако не все кузбассовцы соблюдают правила, хоть и знают о последствиях. Жительница Тяжина рассказывала «АиФ в Кузбассе», что часто переходит ж/д переезд в посёлке не там, где надо, чтобы сократить время пути до центра.