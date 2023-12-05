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5 декабря, источник: МК.RU Екатеринбург

До восьми сантиметров осадков выпало в Свердловской области

За прошедшую ночь на автомобильных дорогах Свердловской области выпало до восьми сантиметров осадков.

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Источник: департамент информационной политики Свердловской области

В регионе была метель, на трассах гололед и изморозь.

В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что Управление автомобильных дорог региона направило девять предписаний подрядным организациям, чтобы они устранили недостатки содержания дорог.

С последствиями снегопада борются 370 единиц техники. В том числе 244 комбинированных дорожных машины, 54 автогрейдера, 43 автомобиля с отвалом и т. д. Израсходовано пять тысяч тонн пескосолянной смеси.

«Дорожники призывают водителей быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и безопасный скоростной режим», — добавили в ведомстве.

«МК-Урал» ранее писал, что 5 декабря на Среднем Урале ожидаются сильный снег, гололед и местами метель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Водителям в ведомстве советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Если поездка неизбежна, то необходимо заложить в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор.

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