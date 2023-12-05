5 декабря, источник: МК.RU Екатеринбург
До восьми сантиметров осадков выпало в Свердловской области
За прошедшую ночь на автомобильных дорогах Свердловской области выпало до восьми сантиметров осадков.
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В регионе была метель, на трассах гололед и изморозь.
В Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что Управление автомобильных дорог региона направило девять предписаний подрядным организациям, чтобы они устранили недостатки содержания дорог.
С последствиями снегопада борются 370 единиц техники. В том числе 244 комбинированных дорожных машины, 54 автогрейдера, 43 автомобиля с отвалом
«Дорожники призывают водителей быть осторожными на дорогах, соблюдать дистанцию и безопасный скоростной режим», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что 5 декабря на Среднем Урале ожидаются сильный снег, гололед и местами метель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Водителям в ведомстве советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Если поездка неизбежна, то необходимо заложить в машину минимальные средства спасения — лопату, трос, топор.