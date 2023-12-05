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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Все 9 ледовых переправ в Омской области не работают

На территории их предполагаемого размещения работают специалисты.

В Омской области не работают все 9 ледовых переправ. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.

— С наступлением минусовых температур на территории Омской области, в целях обеспечения безопасности движения близ ледовых переправ через реку Иртыш, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения, дорожники выполняют ряд мероприятий по запрету несанкционированных выездов на лед, — комментируют в ведомстве.

Работать они начнут лишь тогда, когда лед достигнет толщины в 35 см. А пока там установлены дорожные знаки «выезд запрещен», шлагбаумы и информационные таблички «тонкий лед».

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