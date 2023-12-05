5 декабря, источник: Комсомольская правда
Все 9 ледовых переправ в Омской области не работают
На территории их предполагаемого размещения работают специалисты.
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В Омской области не работают все 9 ледовых переправ. Об этом сообщает пресс-служба регионального минтранса.
— С наступлением минусовых температур на территории Омской области, в целях обеспечения безопасности движения близ ледовых переправ через реку Иртыш, расположенных на дорогах регионального и межмуниципального значения, дорожники выполняют ряд мероприятий по запрету несанкционированных выездов на лед, — комментируют в ведомстве.
Работать они начнут лишь тогда, когда лед достигнет толщины в 35 см. А пока там установлены дорожные знаки «выезд запрещен», шлагбаумы и информационные таблички «тонкий лед».