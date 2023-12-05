5 декабря, источник: Om1.ru
В Омскую область пришёл грипп: какими штаммами болеют омичи
За неделю в регионе заболели почти 11 тысяч человек.
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По данным Роспотребнадзора, в Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости ОРВИ. В период с 27 ноября по 3 декабря этого года среди омичей зарегистрировано 10 838 случаев заболевания острыми респираторными инфекциями.
По данным ведомства, жители Омской области начали болеть гриппом. Лабораторно подтверждено пока только три случая — два случая гриппа штамма А и один случай гриппа штамма B. Всего количество заболевших гриппом составляет уже 10% от общего количества.
Также распространена заболеваемость COVID-19 — им болеют 20% от числа заболевших. Преобладают в регионе пока риновирусы — 25% от общего числа вирусов.
Напомним, в регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. По состоянию на 4 декабря план прививок выполнен на 73,5%.
Роспотребнадзор призывает омичей не отправлять детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады, регулярно проветривать помещения, проводить влажную уборку и чаще мыть руки.