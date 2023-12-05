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5 декабря, источник: Комсомольская правда

На Юг России завезли больше 1100 тонн новогодних товаров

В южные регионы России продолжают поставлять новогоднюю атрибутику.
Источник: Комсомольская правда

На Юг России продолжают поставлять новогодние товары. Об этом сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

По информации ведомства, за октябрь этого года центрами электронного декларирования ЮТУ было оформлено 1109 тонн новогодних товаров и праздничной атрибутики. Также в область привозят наборы конфет, фигурок Деда Мороза и главного символа года — драконов.

В регионы продолжают ввозить значительные объемы пиротехники и цитрусовых.

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