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5 декабря, источник: АиФ Пермь

В Пермском крае метеорологи зафиксировали начало серьёзного похолодания

Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ сообщили, что зафиксировали утром 5 декабря в Пермском крае начало серьёзного похолодания.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°

«Наблюдается заток холода из Западной Сибири. На части метеостанциий севера края к 11.00 столбик термометра может опуститься ниже отметки −20˚», — рассказали специалисты.

На юге Прикамья холодный фронт проходил в ночь на 5 декабря. Он принёс с собой ливневый снегопад.

«В приземном слое похолодание начнётся вечером и ускорится ближе к утру 6 декабря», — говорят в ГИС-центре.

В это время температура воздуха в Перми опустится ниже −20˚

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