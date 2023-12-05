5 декабря, источник: АиФ Пермь
В Пермском крае метеорологи зафиксировали начало серьёзного похолодания
Метеорологи ГИС-центра ПГНИУ сообщили, что зафиксировали утром 5 декабря в Пермском крае начало серьёзного похолодания.
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«Наблюдается заток холода из Западной Сибири. На части метеостанциий севера края к 11.00 столбик термометра может опуститься ниже отметки −20˚», — рассказали специалисты.
На юге Прикамья холодный фронт проходил в ночь на 5 декабря. Он принёс с собой ливневый снегопад.
«В приземном слое похолодание начнётся вечером и ускорится ближе к утру 6 декабря», — говорят в ГИС-центре.
В это время температура воздуха в Перми опустится ниже −20˚