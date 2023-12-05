Президент России исполнит желание ребенка побывать на Байкале

По традиции глава государства снял с елки три пожелания детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Одно из них — от восьмилетней девочки, которая написала, что мечтает побывать на Байкале. Еще два ребенка, желания которых снял с елки Президент, мечтают попробовать себя в роли ведущего новостей и посетить Москву и парк развлечений. Все три желания детей обязательно будут исполнены, отмечает пресс-служба Правительства Приангарья.
Президент РФ Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия» 4 декабря. У арки главного входа ВДНХ Владимир Путин осмотрел 166-метровую мультимедийную инсталляцию «Достижения России» и «Аллею славы», организованную обществом «Знание» и посвященную успехам российских спортсменов.
Также глава государства посетил экспозиции, в числе которых — экспозиция «Первые в России — стране возможностей», организованная Российским движением детей и молодежи «Движение первых» совместно с платформой «Россия — страна возможностей». Президент также ознакомился с экспозицией Министерства промышленности и торговли «Сделано нами». Кроме того, Владимир Путин осмотрел выставочный павильон «Атом».
Также Владимир Путин принял участие в церемонии награждения победителей Международной премии #МыВместе. Глава государства вручил знак лауреата в номинации «Волонтер года» Наталье Аминевой.
Напомним, выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября 2023 года и продлится 161 день — до 12 апреля 2024 года.
«На выставке представлен и стенд Иркутской области, который ежедневно посещают сотни человек. Гости экспозиции региона могут узнать о достижениях Приангарья в промышленности, культуре, науке, образовании и других сферах, а также принять участие в тематических мастер-классах, играх, образовательных программах и лекциях», — рассказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.