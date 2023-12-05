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5 декабря, источник: МК.RU Новосибирск

В Новосибирске с 15 декабря запретят ночную парковку на 9 улицах

В Новосибирске с 15 декабря будет запрещена парковка сразу на 9 улицах. Об этом сообщили в городской администрации.

Так ставить автомобили будет нельзя на улице Маковского (от Зыряновской до Декабристов), Шевченко (от ул. Толстого до Белинского), Московской (от Автогенной до детсада № 303), 9 Ноября (от Восхода до детсада № 391), Выборной (до здания № 124/1), Грибоедова (от ул. 9 Ноября до ул. 3-го Интернационала), Нижегородской (от ул. Сакко Ванцетти до ул. Восход), 3- го Интернационала (от Добролюбова до 3- го Интернационала, 155), от Бориса Богаткова до здания № 194/10 на этой улице.

На этих участках будет установлен дорожный знак «Работает эвакуатор». Парковка будет запрещена с 22 до 7 часов.

Напомним, ранее «МК в Новосибирске» писал, что мэрия запретит парковку еще на 6 улицах Новосибирска.

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