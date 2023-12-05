Бывшему директору красноярского комбината школьного питания дали условный срок за крупную растрату

Пост директора комбината бывший руководитель общественной организации «За Красноярск» занял в октябре 2020 года. В это время за предприятием тянулся шлейф скандалов. Через месяц суд признал комбинат банкротом и назначил арбитражного управляющего. Кредиторская задолженность предприятия тогда превышала 112,3 млн руб.
«С этого момента общественник стал персональным менеджером самого себя. Без согласия управляющего он продал 4 транспортных средства своему знакомому. Микроавтобус “Газель”, два грузовых автофургона и УАЗ “Буханка” ушли на сторону за 440 тыс. руб. От продажи имущества деньги директор в кассу предприятия не внес. Он дал указание бухгалтеру списать автомобили с баланса и оформить документы на выплату задолженности по зарплате перед 3 сотрудниками и самим собой. Фактически директор похитил все деньги предприятия», — рассказали в прокуратуре.
Вину мужчина не признал, но собранных следователями доказательств хватило, чтобы Центральный районный суд Красноярска признал его виновным в крупной растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Его наказала 2,5 годами лишения свободы условно. Также суд удовлетворил иск о взыскании суммы ущерба. В прокуратуре не исключили, что будут обжаловать этот приговор.