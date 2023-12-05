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5 декабря, источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае оштрафовали оренбуржца за запуск дрона

В Канске владелец дрона заплатит более 30 тысяч рублей за полет без разрешения.

Источник: Комсомольская правда

В Канске наказали жителя Оренбурга, который еще в сентябре запускал беспилотник над городом без разрешения органа местного самоуправления.

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку по этому случаю. В ведомстве «КП»-Красноярск сообщили, что квадрокоптер не был зарегистрирован в Росавиации.

В итоге хозяина беспилотника оштрафовали на 32 тысячи рублей за нарушение правил использования воздушного пространства и управление воздушным судном, не поставленным на государственный учет.

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