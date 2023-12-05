Портал в прошлое и городская романтика. Нашли интересные места для прогулки по столице

ЖК «Олимпик Парк»: портал в успешность
Координаты: 53.94084657903017, 27.453951884773353.
В 10 минутах езды от центра города на берегу озера, в окружении леса разместился квартал премиум-класса. Северное направление пр. Победителей ассоциируется с многочисленными спортивными сооружениями и здоровым образом жизни. В этой части города проживают известные спортсмены и другие успешные люди, что отражается в том числе и на облике застройки. В холодное время года здесь ощущается атмосфера праздника, а летом квартал напоминает элитный южный курорт.
Лесопарк «Медвежино»: слиться с природой
Координаты: 53.89198690628, 27.443654581970815.
Настоящий лес в черте города — вот как можно описать Медвежино вкратце. Между густым массивом растительности проложены дорожки, которые нередко используются в качестве лыжни. В теплое же время года холмистая местность в западной части лесопарка пользуется популярностью у велосипедистов. А еще здесь можно встретить множество лесных жителей — ежей, белок и птиц, — доверчиво подбегающих к посетителям за угощениями. Для детей на поляне установили детскую площадку с качелями, песочницей и другими развлечениями. Понравится здесь и любителям силовых нагрузок — чуть в стороне можно заметить тренажеры. К слову, лесопарк продолжают благоустраивать, что сделает место еще более привлекательным и комфортным для неспешных пеших прогулок.
Слепянская водная система: поток контрастов
Координаты: 53.92994109367779, 27.646573153787394.
Свое начало Слепянская водная система берет в Цнянском водохранилище, проходит через Зеленый луг, образуя в нескольких местах живописные водопады. В районе Национальной библиотеки благоустроен парк Писателей с пешеходным мостиком к бриллиантовому книгохранилищу и открывающимся видом на ЖК «Маяк Минска». Впечатляет тишина: несмотря на близость крупного торгового центра и магистрали, вдоль канала неспешно прогуливаются те, кто устал от городской суеты. А летом на прибрежных склонах часто можно увидеть горожан, организующих пикники. Чуть дальше, рядом с ул. Жасминовой, река устремляется на юг столицы по естественному руслу. В этой части города преобладает лес и контрасты жилых массивов. Пройти минут 10 по ул. Парниковой — и словно попадаешь в другое измерение. Кварталы элитной застройки сменяются панельными фасадами Степянки и железнодорожными путями. Микрорайон окружен лесопарком с расположенным в нем озером и экологической тропой (53.90558067492605, 27.666976565061855). Тишину нарушают лишь гул леса и изредка доносящиеся гудки составов. Местечко подойдет для уединенных размышлений и неспешных прогулок.
Парк имени 50-летия Великого Октября: где была чащоба
Координаты: 53.882466896593, 27.623149008560137.
Еще одна зеленая зона столицы, которая продолжает совершенствоваться. Не так давно лесной массив в Заводском районе превратился и в место для прогулок, и в пространство для активного отдыха. На месте непроходимых зарослей леса теперь развернулись живописные поляны, посреди которых расположены зоны для воркаута и площадка для спортивных игр. Но от аналогичных парк имени 50-летия Великого Октября отличается оригинальной концепцией оформления с использованием элементов городской производственной тематики. Со стороны ул. Долгобродской на входе можно увидеть единственное в Минске дерево из светофоров. А если пройти чуть дальше, легко найти фигуру старинного свистка регулировщика, и зубра из металлических деталей. Чем не повод отправиться на прогулку, отыскать оригинальный памятник и сделать на его фоне запоминающееся фото?
Тракторозаводской поселок: переместиться во времени
Координаты: 53.887623438494984, 27.61127392763113.
Еще одной достопримечательностью Заводского района можно по праву назвать поселок из малоэтажных домиков, предназначавшихся для рабочих Тракторного завода. Построенный в конце 1940-х — начале 1950-х в стиле послевоенного неоклассицизма, квартал, кажется, так и застыл в той эпохе, несмотря на современную инфраструктуру и близость метро. Во двориках 2-, 3- и 4-этажных зданий сохраняется уютная атмосфера советской поры. К слову, при строительстве поселка учитывали розу ветров, поэтому, несмотря на соседство промышленного гиганта, дышится здесь легко и свободно. Нетипичные для жилых массивов пешеходные бульвары и скрытые от посторонних глаз улочки создают особый настрой ушедшей эпохи.