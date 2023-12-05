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5 декабря, источник: АиФ Кузбасc

Владимир Путин наградил артиста, учёного и энергетика из Кузбасса

Президент подписал соответствующий указ.

По указу Владимира Путина три кузбассовца получили госнаграды.

Так, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени«(за развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность) получил народный артист России и почётный гражданин Новокузнецка Владимир Машков. 27 ноября худруку Московского театра исполнилось 60 лет. “АиФ в Кузбассе” подробнее рассказывал про знаменитого земляка.

Медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» получит ведущий научный сотрудник кемеровского филиала «Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий» Евгений Счастливцев.

Третьему кузбассовцу Александру Ремеснику присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».

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