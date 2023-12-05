5 декабря, источник: АиФ Кузбасc
Владимир Путин наградил артиста, учёного и энергетика из Кузбасса
Президент подписал соответствующий указ.
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По указу Владимира Путина три кузбассовца получили госнаграды.
Так, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени«(за развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность) получил народный артист России и почётный гражданин Новокузнецка Владимир Машков. 27 ноября худруку Московского театра исполнилось 60 лет. “АиФ в Кузбассе” подробнее рассказывал про знаменитого земляка.
Медаль «За развитие Сибири и Дальнего Востока» получит ведущий научный сотрудник кемеровского филиала «Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий» Евгений Счастливцев.
Третьему кузбассовцу Александру Ремеснику присвоено звание «Заслуженный энергетик Российской Федерации».