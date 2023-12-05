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5 декабря, источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 1 июля следующего года подорожают услуги ЖКХ

В Ростовской области в 2024 году увеличится стоимость услуг ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области с 1 июля 2024 года подорожают услуги ЖКХ. Соответствующая информация появилась на сайте правительства РФ.

Согласно опубликованным документам, коэффициент увеличения стоимости жилищно-коммунальных услуг составляет 9,5%. В Краснодарском крае этот показатель составил 9,6%, а в Республике Калмыкия — 12,2%. В некоторых субъектах показатель составил порядка 4%.

Последний раз тарифы индексировали в декабре 2022 года. Напомним, что в Ростовской области в цене также дорожают и продукты питания. Например, куриные яйца увеличились в цене на 20 рублей за последний месяц.

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