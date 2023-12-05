Штормовое предупреждение: на Кубани ожидается налипание мокрого снега

«5 и 6 декабря в Краснодарском крае, исключая Черноморское побережье, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения», — говорится в сообщении.
Жителей и гостей края просят соблюдать осторожность на улицах и обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП. В случае обрыва линий электропередачи нужно немедленно сообщить об этом экстренным службам.
«При возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 112, 01 и 101», — добавили в ведомстве.
Также региональный главк МЧС рекомендует обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за информацией на местных теле- и радиостанциях.
Резкое похолодание пришло и в Крым. Накануне температура понизилась на 10−12 градусов и пошел снег. По данным Крымавтодора, на полуострове проводится превентивная обработка дорог для обеспечения безопасного проезда. В ночь на вторник на дежурство вывели около 50 единиц техники и 76 человек.
Ранее в гидрометцентре Крыма сообщили, что в отдельных районах республики ночью и утром ожидается туман и гололедица на дорогах. Во вторник в регионе ожидается сухая, но прохладная погода. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1…-6, на южном побережье 0…+2 градуса, днем +3…+8, в горах 0…-3.