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5 декабря, источник: РИА Крым

Штормовое предупреждение: на Кубани ожидается налипание мокрого снега

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек — РИА Новости Крым. Налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сильный гололед прогнозируются в Краснодарском крае в ближайшие двое суток. Об этом предупреждает краевое управление МЧС.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

«5 и 6 декабря в Краснодарском крае, исключая Черноморское побережье, ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения», — говорится в сообщении.

Жителей и гостей края просят соблюдать осторожность на улицах и обращать внимание на целостность воздушных ЛЭП. В случае обрыва линий электропередачи нужно немедленно сообщить об этом экстренным службам.

«При возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении сообщайте по телефонам экстренных служб. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номерам 112, 01 и 101», — добавили в ведомстве.

Также региональный главк МЧС рекомендует обращать внимание на SMS-сообщения с предупреждениями о возможных ЧС, следить за информацией на местных теле- и радиостанциях.

Резкое похолодание пришло и в Крым. Накануне температура понизилась на 10−12 градусов и пошел снег. По данным Крымавтодора, на полуострове проводится превентивная обработка дорог для обеспечения безопасного проезда. В ночь на вторник на дежурство вывели около 50 единиц техники и 76 человек.

Ранее в гидрометцентре Крыма сообщили, что в отдельных районах республики ночью и утром ожидается туман и гололедица на дорогах. Во вторник в регионе ожидается сухая, но прохладная погода. Ветер северо-восточный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью −1…-6, на южном побережье 0…+2 градуса, днем +3…+8, в горах 0…-3.

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