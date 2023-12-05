5 декабря, источник: АиФ Воронеж
20 лет исполняется Котёнку с улицы Лизюкова
Историю знаменитого персонажа «АиФ-Воронеж» напомнил краевед Игорь Маркин.
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5 декабря исполняется 20 лет памятнику мультяшного символа Воронежа — Котёнку с улицы Лизюкова.
Историю знаменитого персонажа, прославившего наш город на всю страну, «АиФ-Воронеж» напомнил краевед Игорь Маркин.
«Лучше, чем Воронеж нет города нигде».
Автор сценария знаменитого советского мультфильма про кота Василия поэт и детский писатель Виталий Злотников также родился в Воронеже. В 1970 году он вместе со своей семьёй переехал в подмосковный город Дмитров, но в нашем городе у него остались родственники, к которым писатель часто приезжал в гости. В 1974 году в Воронеже шла массовая застройка Северного микрорайона. Его новым улицам присваивали имена героев Великой Отечественной войны. В том числе там появилась улица генерала Александра Ильича Лизюкова — на ней родственники Злотникова получили квартиру.
Однажды, прогуливаясь по новой улице, Злотникову пришла в голову мысль написать сказку про кота Василия, который чудесным образом оказывается в Африке и ищет дорогу обратно в Воронеж, на улицу Лизюкова. Сказку опубликовали. Она стала популярной, и по ней сняли мультфильм. Выпускал его режиссёр Вячеслав Котёночкин, тот, который снимал знаменитый мультсериал «Ну, погоди!».
Котёнка из Воронежа на широких экранах показали в 1988 году. Он очень понравился детям и их родителям. С тех пор Воронеж и его жителей в других городах стали больше ассоциировать как раз с улицей Лизюкова.
«Судя по координатам в мультфильме, котёнок Василий усилиями вороны попал в Центральную Африку, — говорит историк. — Семьдесят градусов южной широты и тридцать градусов восточной долготы — это район самого крупного в мире пресноводного озера Танганьика — 676 км в длину и 50 км в ширину. Оттуда он искал обратную дорогу на родину — в Воронеж, на свою улицу».
Любимым героям посвящается…
Памятников мультяшным героям во всём мире не так уж много. В Японии есть памятник Джемовому мальчику — это предтеча диснеевских персонажей, в США — памятник Микки Маусу. В городах бывшего Советского Союза на улицах тоже устанавливали такие скульптуры, но единственный в мире памятник милому анимационному герою стоит именно по своей «прописке», на своей улице — это Котёнок с улицы Лизюкова.
Идея водрузить такой знак пришла в то время главному редактору газеты «Молодой Коммунар» Валерию Мальцеву. Её поддержали журналисты других изданий и глава администрации Коминтерновского района Иван Образцов. Сказано — сделано. На дизайн скульптурной композиции был объявлен открытый конкурс. В нём победила девочка-старшеклассница Ира Поварова. Потом семья местных скульпторов — Иван Дикунов, Эльза Пак и их сыновья Алексей и Максим — «немного» доработала итоговый макет. Говорят, на выходе от идей Иры Поваровой мало что осталось. Но в любом случае памятник получился замечательным. Его открыли 5 декабря 2003 года.
Это там, где улица Люзюкова.
«Нас, воронежцев, по памятнику Котёнку теперь узнают в других городах, — продолжает Игорь Маркин. — Не сказать, что Василий стал местным брендом, как тульский пряник, оренбургский пуховый платок, вологодское масло или тамбовский волк — на такой бренд наш персонаж не тянет. Хотя, когда разрабатывался дизайн для современных двухсотрублёвых купюр, образ нашего котёнка наравне с другими был номинирован на главную иллюстрацию. Как-то мы отдыхали с сыном на юге, он приболел, и мы обратились в больницу. Первое, что у нас спросила врач: “Это у вас там улица Лизюкова?”.
В 2017 году воронежская анимационная студия Wizart Animation в сотрудничестве с Союзмультфильмом выпустила продолжение культового мультика — «Котёнок с улицы Лизюкова — 2». Для его съёмок были использованы мотив первой части и современные анимационные технологии, где Котёнок Василий попадает на этот раз в Австралию.
«Это уже продукт современной компьютеризированной эпохи со всеми модными тенденциями — он интересный, динамичный, приключенческий. Но с душевностью первой части, где автором сценария выступал сам автор этой истории Злотников, на мой взгляд, всё же не сравнится», — резюмирует краевед.