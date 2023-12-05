5 декабря, источник: АиФ Кузбасc
«АиФ в Кузбассе» помог одинокой матери получить материальную помощь
Женщина осталась одна с больным ребёнком на руках.
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Благодаря «АиФ в Кузбассе» мать-одиночка с больным ребёнком из Кемерова получила материальную помощь. В августе мы писали историю кемеровчанки, которая родила сына в марте 2023 года и из всех пособий получала только единое — это 13 тыс. рублей. На лечебное питание в месяц у женщины уходит 35 тысяч, не считая лекарств, витаминов и подгузников.
У ребёнка с рождения начались проблемы со здоровьем (из-за нарушения оттока желчи страдает печень). Помогает дочери мама-пенсионерка, которая вынуждена работать. Во всех учреждениях, куда обращалась кемеровчанка, ей говорили, что всё по закону и больше ничего не положено. В соцзащите предложили оформить «детские» (800 рублей) и льготу в 20−30% на оплату коммунальных услуг.
«АиФ в Кузбассе» в августе делал запрос в министерство соцзащиты Кузбасса, а также в ОСФР с просьбами детально изучить ситуацию, однако летом матери помочь не смогли. В ноябре журналист издания на пресс-конференции лично встретился с руководителем ОСФР по региону и ещё раз попросил проверить историю кемеровчанки.
Спустя пару недель героиня сообщила редакции, что ей выделили 50 тыс. рублей в рамках разовой материальной помощи, которую могут дать только раз в год в особых случаях. На эти деньги женщина купит лечебное питание сыну.