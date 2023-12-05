5 декабря, источник: Городской репортер
Ростов начали украшать к Новому году
В Ростове появились первые новогодние композиции и начали установку каркасов елок.
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Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Возле входа в парк Горького и на площади Советов у здания правительства региона начали собирать каркасы будущих новогодних елок.
Установка зеленых красавиц будет завершена к концу недели. Одно из новшеств этого года — украшение Ворошиловского моста. Впервые мостовое сооружение украсят световые консоли высотой около шести метров и подвесные гирлянды теплого и холодного свечения общей протяженностью около 4 километров.
Празднично украсят также мост на Стачки и традиционные места в центре Ростова — в переулке Соборном появится световая арка «2024», в Покровском сквере арка с хвоей и деревянными игрушками, световые композиции. На Театральной площади установят арку «2024», световые деревья, арку с оленями, праздничные шары и композицию «Ростов-на-Дону в моем сердце». Завершат украшение Ростова к Новому году к 15 декабря.