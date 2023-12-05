5 декабря, источник: Комсомольская правда
В Самарской области заменят скоростную «Ласточку» с 13 декабря
В направлении Самара — Тольятти семь дней будет ходить шестивагонная электричка вместо «Ласточки».
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Самарской области на семь дней Куйбышевская железная дорога заменит «Ласточку» на маршруте между областным центром и Автоградом. Это связано с проведением планового обслуживания.
— 13, 14, 15, 16, 27, 28 и 29 декабря скоростная электричка будет заменена на состав ЭД4М в 6-ти вагонном исполнении в направлении Самара — Тольятти — Самара, — рассказали в самарской пригородной пассажирской компании.
Во все перечисленные дни, кроме 16 и 29 декабря, назначаются поезда № 7120 Самара (14:00) — Тольятти (15:54), № 7126 Тольятти (17:05) — Самара (19:05), а также № 7128 Самара (20:15) — Тольятти (22:07).
Помимо этого, во все дни, кроме 13 и 27 декабря, будет курсировать поезд № 7114 Тольятти (06:34) — Самара (08:28).