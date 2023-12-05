Морозы идут в Самарскую область: в ближайшие 1−3 дня столбик термометра начнет постепенно понижаться

В связи с ожидаемыми морозами специалисты Главного управления МЧС России по Самарской области рекомендуют жителям области сократить время пребывания вне помещений и внимательно следить за своим состоянием, не допускать переохлаждения.
Если выйти на мороз необходимо:
никогда не выходите в холод на голодный желудок — съешьте что-нибудь горячее, выпейте чашку чая или кофе. Надо чтобы организм тратил на обогрев энергию пищи, а не свою собственную. Лицо и руки желательно смазать защитным жирным кремом, но, ни в коем случае не увлажняющим, который содержит в своём составе много воды. Старайтесь тепло одеваться. Одежда должна быть лёгкой, плотной, из натуральной ткани и шерсти, а лучше всего приобрести специальное термобелье, оно прекрасно сохранит тепло вашего тела. Обувь всегда должна быть сухой и свободной, чтобы не нарушалось кровообращение ступней ног. Желательно надевать шерстяные носки или две пары хлопчатобумажных носков. Не рекомендуется носить металлические украшения, так как металл остывает значительно быстрее тела человека.
на морозе старайтесь не стоять, а постоянно двигаться, особенно, когда ждёте на остановке общественный транспорт. Если чувствуете, что холод совсем невыносим, а идти надо, то передвигайтесь перебежками с остановками в кафе, магазинах, подъездах. Дышать на морозе надо медленно, неглубоко и, желательно, носом. Носовая полость устроена таким образом, что, когда воздух доходит до бронхов и лёгких, то он успевает согреться. Не курите на морозе — курение уменьшает циркуляцию крови в руках и ногах и таким образом делает конечности более уязвимыми. Не пейте спиртного — алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла и способствует переохлаждению, в то же время вызывая иллюзию «согревания организма».
От сильных морозов страдают нос, кончики ушей, пальцы рук и ног. Если не убереглись, сильно замёрзли и перестали их чувствовать, то ни в коем случае не отогревайте горячей водой и не растирайте снегом. Это может привести к необратимым изменениям в тканях организма. Лучше всего обернуть обмороженную часть тела в сухую тёплую материю (полотенце, шерстяной платок и т. д.) и дать ей согреться. Если чувствительность конечностей не возвращается — без промедления обращайтесь к врачу.
Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ, или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с непредсказуемыми последствиями. Организм должен в течение 20−30 минут плавно адаптироваться к комнатной температуре.
При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи).