5 декабря, источник: Комсомольская правда
Суточный прирост зараженных коронавирусом в Башкирии приближается к 300 случаям
В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом.
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В Башкирии растет заболеваемость COVID-19. Как рассказали в пресс-службе республиканского минздрава, за сутки в регионе отмечено 286 новых фактов заболевания. Всего в Башкирии коронавирус был обнаружен у 379 894 человек.
Успешно побороть болезнь удалось 369 371 жителю республики. За последние 24 часа показатель выздоровления вырос на 192 пациента.
Жертвами ковида стали 6 114 зараженных. Новых летальных исходов в результате инфицирования не зарегистрировано.