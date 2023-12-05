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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Суточный прирост зараженных коронавирусом в Башкирии приближается к 300 случаям

В Башкирии растет заболеваемость коронавирусом.

Источник: РИА "Новости"

В Башкирии растет заболеваемость COVID-19. Как рассказали в пресс-службе республиканского минздрава, за сутки в регионе отмечено 286 новых фактов заболевания. Всего в Башкирии коронавирус был обнаружен у 379 894 человек.

Успешно побороть болезнь удалось 369 371 жителю республики. За последние 24 часа показатель выздоровления вырос на 192 пациента.

Жертвами ковида стали 6 114 зараженных. Новых летальных исходов в результате инфицирования не зарегистрировано.

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