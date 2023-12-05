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5 декабря, источник: Время

Морозы прогнозируются в Нижегородской области в ближайшие дни

Столбики термометров опустятся до −20 градусов.

Сейчас в Аннаполисе: +3° 0 м/с 60% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Время

Похолодание прогнозируется на территории Нижегородской области с 5 по 10 декабря, сообщил заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по региону Константин Андреев.

Днем температура воздуха опустится до −20 градусов, а ночью отметка будет достигать −24 градусов.

Жителям рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте. Детей и пожилых граждан лучше не отпускать на улицу без сопровождения.

Напомним, что сегодня, 5 декабря, в Нижнем Новгороде ожидается небольшой снег.

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