5 декабря, источник: Город Казань.KZN.RU
Казанские учебные заведения вошли в рейтинги лучших вузов России
При распределении мест в топах учитывались востребованность выпускников на рынке труда и другие факторы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
(Город Казань KZN.RU, 5 декабря). Пять вузов столицы РТ вошли в рейтинги лучших образовательных учреждений России по версии агентства RAEX. На распределение мест в топах влияли востребованность выпускников на рынке труда, качество образования и научные результаты.
В рейтинг вузов по инженерно-техническому направлению вошли Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казанский государственный энергетический университет и Казанский государственный архитектурно-строительный университет.
Также КФУ и КНИТУ попали в список лучших образовательных учреждений в естественно-математической сфере.
Рейтинги измеряют конкурентоспособность вузов по двум группам специальностей: в естественно-математическую область включены математика, физика, химия, биология и фундаментальные науки о Земле, а в инженерно-технической области рассматриваются энергетика, строительство, информатика и вычислительная техника, авиастроение, робототехника, легкая промышленность и др.
В топ-50 университетов в естественно-математической сфере вошли университеты 27 субъектов страны. Наибольшая доля приходится на Москву (13 вузов) и Санкт-Петербург (пять вузов). В перечне лучших вузов инженерно-технической сферы представлены учебные заведения 29 регионов России: в Москве расположены 17 из них, в Санкт-Петербурге — 10. Также отмечается высокий результат Татарстана, представленного в инженерном рейтинге сразу шестью вузами, сообщает «РИА Новости».