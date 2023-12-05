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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об опасности на дорогах во время непогоды

На Ростов-на-Дону надвигаются трехдневные осадки с мокрым снегом.

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Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону с 5 по 7 декабря ожидаются осадки с мокрым снегом, гололедица и ветер до 15 м/с. В такую погоду водителям и пешеходам нужно быть очень осторожными, напоминают городские власти.

Автолюбителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если же вы все-таки окажетесь за рулем, лучше не превышать скорость, также нужно соблюдать дистанцию. Особенно внимательными следует быть около перекрестков и пешеходных переходов.

Пешеходам советуют подобрать нескользящую обувь. Проезжую часть можно переходить только по «зебре». На остановках нельзя стоять близко к дороге. Наледи чаще всего образуются именно рядом с остановками и светофорами. Пожилым людям и детям в непогоду лучше не выходить на улицу.

В любых экстренных ситуациях звоните по номеру «112».

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