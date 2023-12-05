5 декабря, источник: Новый Калининград
В очереди на литовской границе остаётся около 160 грузовиков
Очередь немного сократилась, отставание от зарезервированного времени составляет 6 часов.
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По состоянию на 8 утра вторника, 5 декабря, на пункте пропуска «Чернышевское» сейчас остаётся порядка 160 грузовиков. В очереди перед пунктом контроля их 120, еще 40 — в накопителе. Об этом сообщается в телеграм-канале Росгранстроя.
Отставание от зарезервированного времени сейчас составляет 6 часов. Отметим, что накануне утром в очереди на въезд в Литву из Калининградской области находились 205 большегрузов.
Губернатор Антон Алиханов, комментируя сложившуюся ситуацию, написал в своем Telegram-канале, что «вопрос транзита в и из Калининграда требует системного решения». Он также отметил, что «в регион в январе 2024 года должны прибыть ещё несколько паромов и сухогрузов для работы на линии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью».