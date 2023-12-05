5 декабря, источник: Комсомольская правда
Симптомы коронавируса, гриппа и ОРВИ назвала волгоградский иммунолог
Волгоградцам рекомендуют обращаться к врачам при температуре, чтобы избежать осложнений.
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С наступлением холодов число заболевших ОРВИ и гриппом в Волгоградской области постепенно растет. Врач-иммунолог Элеонора Белан рассказала о главных симптомах сезонных инфекций и о том, что нужно делать при плохом самочувствии. Напомним, что чаще всего волгоградцы болеют такими инфекциями как риновирус, аденовирус и грипп типа А, а также коронавирусом.
Как сообщила сайту volgograd.kp.ru заведующая кафедрой иммунологии и аллергологии ВолгГМУ Элеонора Белан, при риновирусе ярко проявляются назальные симптомы. А вот при гриппе катаральные симптомы отсутствуют, у заболевшего поднимается высокая температура. При ковиде тоже будет жар, головная боль, усталость.
— Но не стоит самостоятельно ставить себе диагноз, ведь очень легко ошибиться. Например, у нас по региону не менее 30% жителей имеют аллергический ринит, часто нелеченый. Заболевая гриппом, больные сразу могут иметь назальные симптомы, что приведет к неверным выводам — раз насморк есть, то это не грипп, — предупреждает эксперт.
При первых же симптомах инфекционного заболевания необходимо обратиться к врачу.