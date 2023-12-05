5 декабря, источник: Татарстан 24
Казанцы рассказали о самых неудачных подарках на Новый год
В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из Казани.
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В открытом опросе приняли участие экономически активные граждане из Казани.
По данным исследования сервиса по поиску работы SuperJob, худшими новогодними подарками 13% жителей Казани считают предметы одежды. Чаще всего людей раздражают носки, халаты, свитера, футболки, шапки и шарфы (особенно с новогодними принтами).
7% опрошенных считают неудачными подарками косметические и гигиенические средства. В антирейтинг попали и сувениры: игрушки, статуэтки, магниты, свечи и прочие «пылесборники», а также сладости и кухонные принадлежности (по 5% голосов). Еще 4% рассказали о других неудачных новогодних подарках, среди которых полотенца, канцелярия, спортинвентарь, постельное белье, цветы, паззлы, бижутерия и прочее.
А 12% респондентов считают, что самое худшее — это остаться в Новый год вообще без поздравлений. Каждый третий казанец не получал плохих новогодних подарков.
Ранее мы писали, что эксперты Роспотребнадзора готовы ответить на вопросы о безопасности новогодних подарков, о том, чего категорически нельзя дарить детям и на что следует обратить внимание при покупке. Специализированная горячая линия начнет работу в Татарстане с 4 декабря.
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