Победитель конкурса красоты среди мужчин в Перми рассказал о закулисье проекта. Видео

«У нас было очень много репетиций, где рассказывали, как ходить, как улыбаться, куда смотреть. Мы работали над уверенностью, над умением подать себя на подиуме. У нас был выход в классических черных костюмах, халатах. Также было три танцевальных номера и один с песней», — рассказал Алексей Астафьев корреспонденту агентства.
Он добавил, что жюри выбирало победителя мужского конкурса не только по внешним данным. Учитывалось умение подавать себя на сцене, создавать положительное впечатление у окружающих. Несмотря на соревнование между участниками сложились теплые отношения. На проекте царила приятная дружеская атмосфера, а в перерывах между репетициями конкурсанты вместе проводили время: посещали развлекательные мероприятия, участвовали в интеллектуальных играх, ходили на тренировки, отмечает победитель. «Мне было интересно попробовать что-то новое, стать увереннее и проверить, на что я способен. Раньше принимал участие в конкурсах красоты только в качестве танцевального партнера или тренера для участниц. Думаю, в будущем рискну принять участие в более масштабном проекте», — рассказал пермский танцор.
Ранее URA.RU рассказало, что в Перми на конкурсе «Missuniq» выбрали самых красивых девушку и мужчину. Победу в конкурсе среди незамужних девушек одержала модель Ханна Мариненко. Среди мужчин первое место занял Алексей Астафьев. Главную корону в номинации «Missisuniq» получила юрист Диана Буряк.