5 декабря, источник: Комсомольская правда
Самарские чиновники стали реже отдыхать на региональных турбазах
Счетная палата зафиксировала снижение загруженности баз отдыха «Звездный» и «Волжанка» в Самарской области.
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Чиновники Самарской области стали реже отдыхать в ГБУ «Туристическо-оздоровительный комплекс». Речь идет о входящих в учреждение двух турбазах: «Звездный» в нацпарке «Самарская Лука» и «Волжанка» на 8-й Просеке в Самаре. Они предназначены специально для отдыха сотрудников госвласти и членов их семей.
Счетная палата региона проверила оба туристическо-оздоровительных комплекса, в частности процент их загрузки за год и летний период. Как выяснилось, желающих проводить там отдых не очень много.
— Анализ показал, что процент загрузки имеет тенденцию к снижению. Кроме того, удельный вес госслужащих из общего числа отдыхающих тоже имеет отрицательную динамику. Это может говорить о том, что граждане не знают о возможности отдыха на турбазе, — говорится в отчете Счетной палаты.
Также проверка показала, что основная площадь «Волжанки» не используется. Насколько известно, базу отдыха включили в перечень объектов, по которым власти региона хотят заключить концессионное соглашение. Объект хотят обновить и продолжить использовать его в сфере туризма.