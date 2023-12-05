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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Самарские чиновники стали реже отдыхать на региональных турбазах

Счетная палата зафиксировала снижение загруженности баз отдыха «Звездный» и «Волжанка» в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

Чиновники Самарской области стали реже отдыхать в ГБУ «Туристическо-оздоровительный комплекс». Речь идет о входящих в учреждение двух турбазах: «Звездный» в нацпарке «Самарская Лука» и «Волжанка» на 8-й Просеке в Самаре. Они предназначены специально для отдыха сотрудников госвласти и членов их семей.

Счетная палата региона проверила оба туристическо-оздоровительных комплекса, в частности процент их загрузки за год и летний период. Как выяснилось, желающих проводить там отдых не очень много.

— Анализ показал, что процент загрузки имеет тенденцию к снижению. Кроме того, удельный вес госслужащих из общего числа отдыхающих тоже имеет отрицательную динамику. Это может говорить о том, что граждане не знают о возможности отдыха на турбазе, — говорится в отчете Счетной палаты.

Также проверка показала, что основная площадь «Волжанки» не используется. Насколько известно, базу отдыха включили в перечень объектов, по которым власти региона хотят заключить концессионное соглашение. Объект хотят обновить и продолжить использовать его в сфере туризма.

Во время загрузки произошла ошибка.
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