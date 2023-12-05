5 декабря, источник: МК.RU Волгоград
Волгоградский Роспотребнадзор объяснил, как справиться со стрессом
Такое явление, как стресс, случается с каждым, ведь это нормальная реакция организма на внешние факторы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Его причины различны — это могут быть и отрицательные, и положительные эмоции, но и те и другие влияют на здоровье.
В территориальном Управлении Роспотребнадзора пояснили, что долгое воздействие стресса разрушающе влияет на здоровье. Появляются такие болезни, как атеросклероз, сахарный диабет, гастрит, депрессия, бессонница и даже психоз.
Главными признаками стресса являются внезапные частые перепады настроения, резкое снижение работоспособности или, наоборот, трудоголизм, набор или резкая потеря веса, а также пристрастие к алкоголизму и другим вредным привычкам.
В Роспотребнадзоре прежде всего рекомендуют уделять время качественному сну. Важны занятия спортом, положительные эмоции, а также верная расстановка приоритетов.
Продолжительный правильный режим сна хорошо влияет на психическое, а также физическое здоровье, он помогает концентрироваться и быстро мыслить.
Во время даже легких физических упражнений мозг вырабатывает нейромедиаторы. Именно они отвечают за наше настроение и понижают в организме уровень гормона стресса — кортизола.
Также необходим положительный настрой — имеет смысл хвалить себя даже за незначительные успехи. В случае большой нагрузки и тяжелой работы надо выбирать те задачи, которые необходимо выполнить в первую очередь.