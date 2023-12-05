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5 декабря, источник: МК.RU Волгоград

Волгоградский Роспотребнадзор объяснил, как справиться со стрессом

Такое явление, как стресс, случается с каждым, ведь это нормальная реакция организма на внешние факторы.

Источник: Freepik

Его причины различны — это могут быть и отрицательные, и положительные эмоции, но и те и другие влияют на здоровье.

В территориальном Управлении Роспотребнадзора пояснили, что долгое воздействие стресса разрушающе влияет на здоровье. Появляются такие болезни, как атеросклероз, сахарный диабет, гастрит, депрессия, бессонница и даже психоз.

Главными признаками стресса являются внезапные частые перепады настроения, резкое снижение работоспособности или, наоборот, трудоголизм, набор или резкая потеря веса, а также пристрастие к алкоголизму и другим вредным привычкам.

В Роспотребнадзоре прежде всего рекомендуют уделять время качественному сну. Важны занятия спортом, положительные эмоции, а также верная расстановка приоритетов.
Продолжительный правильный режим сна хорошо влияет на психическое, а также физическое здоровье, он помогает концентрироваться и быстро мыслить.

Во время даже легких физических упражнений мозг вырабатывает нейромедиаторы. Именно они отвечают за наше настроение и понижают в организме уровень гормона стресса — кортизола.

Также необходим положительный настрой — имеет смысл хвалить себя даже за незначительные успехи. В случае большой нагрузки и тяжелой работы надо выбирать те задачи, которые необходимо выполнить в первую очередь.

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