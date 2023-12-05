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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Полицейские нашли автора фейка о ранении девушки в Иркутске

Аудио распространила 17-летняя школьница.

Источник: ГУ МВД

В Иркутске полицейские нашли автора фейкового сообщения про то, что ее знакомой нанесли ранения ножом в Октябрьском округе города. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

— В тот же день правоохранители опровергли эту информацию — в полицию, экстренные службы и медучреждения таких сигналов не поступало, — говорят в полиции.

Сейчас полиция нашла автора этой аудиозаписи — им оказалась 17-летняя школьница.

Она пояснила, что записала эмоциональное голосовое сообщение для своей подруги, не проверив сведения, которые увидела в интернете. С девушкой провели профилактическую беседу.

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