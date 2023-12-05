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5 декабря, источник: Комсомольская правда

Красноярский ХК «Енисей» сыграл вничью на своем поле

Встреча завершилась со счетом 3:3.

4 декабря красноярский хоккейный клуб «Енисей» сыграл вничью с нижегородским «Стартом». Встреча завершилась со счетом 3:3.

Матч прошел на стадионе «Енисей». В составе нашей команды дублем отметился Алексей Торгонский, еще один гол забил Игорь Середкин.

Сейчас «красно-синие» идут на четвертом месте в турнирной таблице Суперлиги.

13 декабря «Енисей» сразится с московским «Динамо». Матч снова пройдет в Красноярске.

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