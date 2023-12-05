5 декабря, источник: Комсомольская правда
Красноярский ХК «Енисей» сыграл вничью на своем поле
Встреча завершилась со счетом 3:3.
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4 декабря красноярский хоккейный клуб «Енисей» сыграл вничью с нижегородским «Стартом». Встреча завершилась со счетом 3:3.
Матч прошел на стадионе «Енисей». В составе нашей команды дублем отметился Алексей Торгонский, еще один гол забил Игорь Середкин.
Сейчас «красно-синие» идут на четвертом месте в турнирной таблице Суперлиги.
13 декабря «Енисей» сразится с московским «Динамо». Матч снова пройдет в Красноярске.