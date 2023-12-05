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5 декабря, источник: Newslab.ru

В Норильске закроют уголовное дело в отношении детей, потушивших Вечный огонь

В Норильске не будут привлекать к уголовной ответственности детей, которые затушили Вечный огонь снегом.

Источник: РИА "Новости"

В Норильске не будут привлекать к уголовной ответственности детей, которые затушили Вечный огонь снегом. Об этом в ходе пресс-конференции журналистам сообщили руководитель краевого Следственного комитета Алексей Еремин и прокурор региона Роман Тютюник.

Алексей Еремин напомнил, что все произошло 19 ноября. По данным следствия, двое детей 10 и 11 лет, находясь на мемориальном комплексе «Вечный огонь», потушили пламя снегом и ногами. Позже они пояснили правоохранителям, что сделали это из любопытства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин узнал о произошедшем и поручил возбудить уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России).

«Уголовное дело возбуждалось по факту, лица причастные к этому были установлены позже. Школьники пока не достигли того возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Поэтому в ближайшее время дело будет прекращено», — заявил Алексей Еремин.

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник при этом отметил, что несмотря на то, что уголовное дело будет прекращено, действия детей полностью соответствуют признакам уголовно-наказуемого деяния, поэтому жалеть их не стоит.

«Какие могут быть сомнения в целесообразности возбуждения уголовного дела? Это же Вечный огонь, а они приходят туда и вытворяют непонятно что, хорошо хоть нужду не справляли. Это святая же святых! И об этом говорят везде и, в том числе в школах. Так что, я считаю, в этой истории жалеть никого не нужно. Вы это зря делаете», — отметил прокурор.

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